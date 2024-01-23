«Спит с кроссовками и мячом»: Шепелев рассказал о новом увлечении сына от Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев не стал скрывать новую страсть сына от Жанны Фриске. Об этом информирует «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог звездного отца.

В соцсети Дмитрий рассказал о новом увлечении сына Платона. Если раньше мальчик увлекался музыкой и учился играть на гитаре, то теперь он покоряет спортивные вершины.

Как выяснилось, несколько лет назад телеведущий отдал Платона в секцию по баскетболу. Спустя время занятия переросли в настоящую страсть: мальчик мечтает об успешной карьере баскетболиста. Наследник Дмитрия принимает участие в соревнованиях даже по выходным. По словам отца, у Платона «один баскетбол в голове».

«Спит с кроссовками и мячом. А ведь совсем недавно это была электрогитара. Как быстро меняет увлечения», — высказался телеведущий.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев нашел нужным рассказать, как провел Новый год с сыном от Фриске. Подробности смотрите в этой статье.

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