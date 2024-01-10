«Нет ничего более унылого»: Шепелев рассказал о новогодних каникулах с сыном от Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев нашел нужным рассказать, как провел Новый год с сыном от Жанны Фриске. Мужчина вместе с Платоном и своей семьей уехали в Архангельскую область. Они показали в соцсетях заснеженные просторы.

На своей странице в социальных сетях Шепелев выложил красочные фотографии из поездки и поделился своим мнением о тех, кто предпочитает отмечать Новый год в теплых странах. Ведущий выразил собственное пристрастие к зимним приключениям, считая, что нет ничего лучше, чем встречать праздник среди снегов и холода.

«Я считаю, что нет ничего более унылого, чем отмечать Новый год в жарких странах. Простите меня, дачники на Бали, в Дубае или Таиланде. Четыре слоя одежды тоже не для каждого, но мне все же милее», – поделился Дмитрий.

На фотографиях видно, как ведущий и его семья наслаждаются атмосферой снежных полей. Сын Платон с радостью кидается снегом, прыгает в сугробы, а сам Дмитрий не упускает возможности насытить легкие морозным воздухом. Шепелев также подчеркнул красоту местности и рассказал о том, что иногда температура воздуха опускалась до минус 30 градусов.

«Наши новогодние каникулы мы провели на Русском Севере близ Архангельска. Говорят, Север как открытый космос – выходишь ненадолго из своего дома-корабля в ледяную тишину и вскоре обратно в укрытие, где безопасно и тепло», – добавил звезда.

Шепелев признался, что такие сильные морозы были неожиданными для него, и он переживал за своих близких. Однако, благодаря хорошей утепленной одежде, все вернулись в Москву отдохнувшими и полными бодрости.

Ранее 10-летний сын певицы Жанны Фриске рассказал, из-за чего грустит.