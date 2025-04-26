Спектакль с участием Боярского отменили в Санкт-Петербурге из-за здоровья актера

Спектакль с участием Михаила Боярского отменили Санкт-Петербурге из-за самочувствия актера.

Театральная постановка с участием народного артиста РСФСР должна была состояться на днях в Театре им. Ленсовета. Однако пресс-служба сообщила, что они вынуждены отменить спектакль из-за состояния здоровья Михаила Сергеевича после его падения.

Также представители театра подчеркнули, что вместо отмененного спектакля запланирован показ «Без вины виноватые», но также зрители могут обменять приобретенные билеты до 2 мая включительно. Подробности приводит издание ТАСС.

«Друзья, к нашему общему огорчению, завтра спектакль "В этом милом старом доме" все же не состоится: состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока все-таки не позволяет ему выходить на сцену», — уточняется в сообщении.

Напомним, что 75-летний артист рухнул с трехметровой высоты во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта», а пресс-служба сообщила о том, что постановка пройдет без участия актера из-за его плохого самочувствия, так как врачи рекомендовали ему некоторое время воздержаться от работы, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Ранее мы писали о том, что у 87-летней певицы Эдиты Пьехи обнаружили признаки деменции и гипертонию.

Также сообщалось, что Михаил Боярский собирается петь 9 мая несмотря на падение со сцены.