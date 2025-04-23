Михаил Боярский собирается петь 9 мая несмотря на падение со сцены

Михаил Боярский выступит 9 мая в Санкт-Петербурге на бесплатном концерте после падения со сцены. Об этом рассказал концертный директор народного артиста Александр Зыкин.

Представитель исполнителя хита «Зеленоглазое такси» пока не может сказать, когда у него состоятся ближайшие выступления. Но концерт у театра Ленсовета пройдет 9 мая, как и планировалось изначально.

«Нужна еще реабилитация, но 9 мая выступление возле театра имени Ленсовета будет, как и планировалось», - рассказал Зыкин aif.ru.

Напомним, 13 апреля звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» упал во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета. 75-летнего Михаила Боярского госпитализировали с переломом ребра и ушибом легкого. 18 апреля в культурном учреждении сообщили, что постановка пройдет без участия актера, поскольку врачи рекомендовали ему «некоторое время отдохнуть и восстановить силы».

23 апреля стало известно, что знаменитость выписали из больницы. Боярский собирается выйти на сцену уже 27 апреля.