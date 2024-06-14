Специальный обряд: зачем Алла Пугачева обращалась к гадалкам и целительницам

Певица Алла Пугачева обращалась к целительнице после потери зрения на концерте. Именно этот случай заставил артистку поверить в экстрасенсов. Об этом сообщает Woman.ru.

Многие звезды кино и шоу-бизнеса обращаются к гадалкам, целительницам и экстрасенсам. В свое время исполнительница хита «Миллион алых роз» рассказывала, что «в муть не лезет», и необходимо жить одним мгновением. Но как пишут СМИ, Пугачевой в молодости удалось пообщаться с гадалкой, которая нагадала ей популярность и много мужей. По слухам, у Аллы Борисовны даже есть свой экстрасенс, который является учеником Ванги. Сама она не комментирует эту тему.

В одной из бесед с журналистами певица призналась, что с ней случилась одна странная история, после которой она поверила в сверхъестественные способности. Так, после выступления у Пугачевой резко пропало зрение. Она обратилась к целительнице, которая спасла ее от слепоты с помощью заговора и специального обряда по снятию порчи.

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