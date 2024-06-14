«У них всегда были терки»: продюсер рассказал о противостоянии Пугачевой и Ротару

Продюсер Сергей Дворцов считает, что Алла Пугачева и София Ротару — талантливые певицы и две примы эстрады. Когда артистки появлялись на одном мероприятии, то между ними была конкуренция за эфирное время и гонорары. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» продюсер заявил, что Пугачева соглашалась на выступления за 20 млн, а Ротару — за 10.

«Начнем с того, что София Ротару и Алла Пугачева — две примы. Одна прима нашего шоу-бизнеса, другая — украинского. Когда они появлялись на одном мероприятии, то была колоссальная конкуренция в гонорарах и эфирном времени: каждая тянула одеяло на себя. У них всегда были терки. В последнее время ни один федеральный канал не приглашал в одну программу Ротару и Пугачеву, потому что знали, чем дело закончится», — высказался продюсер.

Дворцов считает, что Пугачева была более востребована, чем Ротару. Вот почему гонорар Софии был в два раза меньше.

«Большим спросом пользовалась Алла Пугачева, она — Примадонна нашей эстрады. Она соглашалась выступать за 20 млн рублей, а Ротару спокойно могла появиться за мероприятии за 10-12 млн», — сообщил Дворцов.

При этом Ротару являлась желанным артистом на новогодних концертах, особенно в последние годы карьеры. Более того, Сергей считает, что когда-то она была успешнее Пугачевой.

«Считаю, что были времена, когда она затмевала Пугачеву. И, конечно, Алла Борисовна злилась. Ходили слухи, что она ставила ультиматум: либо она, либо Ротару. Каждый бьется за место под солнцем», — резюмировал продюсер.

Полный материал сайта «Страсти» о судьбе Софии Ротару читайте здесь.