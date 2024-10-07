«Выключаю мозг»: 38-летняя Ольга Бузова решилась на очередное преображение

Поющая телеведущая Ольга Бузова решилась на очередное преображение. Исполнительница хита «Мало половин» обратилась к стилисту-парикмахеру и бывшей звезде «ДОМа-2» Алене Ашмариной.

«Я сюда прихожу и выключаю мозг», — заявила Ольга на видео, которое разместила в своем блоге.

При этом она дала мастеру четкие указания. Бузова пожелала нарастить волосы до пояса, вероятно, вдохновившись образом недавно родившей подруги Марии Погребняк. Вместе с тем, она подчеркнула, что не хочет оттенков блонда.

В итоге над преображением 38-летней Ольги работали сразу три мастера. Довольная артистка вышла из салона не только с густыми русыми волосами, но и с пышными ресницами.

Ранее юморист Михаил Галустян рассказал о сложностях съемок в Колумбии и признался, что второй раз отказался бы поехать в эту страну. По его словам, адаптироваться к тяжелым условиям смогла только поющая телеведущая Ольга Бузова.