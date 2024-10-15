37-летняя актриса Настасья Самбурская уехала из Москвы в свадебное путешествие. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера фильма «Кореша», в котором снялись Никита Кологривый, Георгий Дронов и Настасья Самбурская. Однако, в отличие от коллег, актриса не пришла на презентацию проекта. Генеральный продюсер фильма Дмитрий Щербанов отметил, что Самбурская улетела в свадебное путешествие.

«С нами сегодня нет Настасьи Самбурской. Настенька сейчас отправилась в свадебное путешествие. Давайте ей пошлем лучи любви, дружбы и всего самого наилучшего. Пускай она вернется из этого свадебного путешествия и продолжит с нами работать», — высказался Дмитрий.

Отметим, что актриса не комментировала заявление Дмитрия. Более того, она уже несколько дней не вела блог и не выходила на связь с подписчиками.

Также на премьере не было Кологривого из-за занятости в другом проекте. Однако Никита записал видеообращение, которое было показано гостям.

Ранее Настасья Самбурская рассказала, почему выбрала профессию актрисы. Подробности читайте в этой новости.