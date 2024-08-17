«Спасибо моей семье»: Оксана Домнина раскрыла, что делает ее счастливой

Оксана Домнина поблагодарила близких людей за то, что они рядом и делают ее счастливой.

Фигуристка заявила в своем блоге, что не стыдится нового возраста, а, наоборот, гордится им. По словам Оксаны, жизнь в 40 лет только начинается. Кроме того, спортсменка ни о чем не жалеет в своей жизни, так как она наполнена радостными моментами и событиями, связанными с семьей.

«Я горжусь этой датой... Потому что все мои прекрасные годы жизни наполнены улыбкой, любовью и позитивом. Не смотря ни на что. Спасибо моей семье за то, что делают меня счастливой!», — поделилась Домнина с подписчиками.

Супруг Оксаны Роман Костомаров также не оставил без внимания. Олимпийский чемпион публично поздравил жену, назвав ее своим сокровищем.

Напомним, что фигуристы заявили о женитьбе в 2014 году. Пара воспитывает двоих детей: старшую 13-летнюю дочь Анастасию и 8-летнего сына Илью.

Ранее мы писали о том, сколько получает Роман Костомаров за один выход в ледовом шоу.

Также сообщалось, что фигуристка Оксана Домнина рассказала, как дети узнали про ампутации Костомарова.