«Тяжело это произносить»: как дети Костомарова узнали про его болезнь

Фигуристка Оксана Домнина рассказала, как дети узнали про ампутации Романа Костомарова. Спортсменка поделилась откровением в эфире шоу «БеС Комментариев».

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Романа с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес ампутации конечностей и инсульт. По словам Оксаны, она общалась с психологом, прежде чем сообщила детям о болезни отца.

«У меня было очень много мыслей, как и где это лучше сделать — собрать их вместе или поговорить по отдельности, что им можно рассказать, что нельзя. Я консультировалась с врачом, который вел болезнь Романа и который меня морально всё время поддерживал. Я консультировалась с психологом», — рассказала спортсменка.

Оксане посоветовали общаться с детьми как со взрослыми и не скрывать от них правду. При этом Домнина решила, что будет смягчать «какие-то слова и фразы». Фигуристка так и не смогла сказать детям, что отец перенес ампутации.

«Очень тяжело в принципе это произносить. Я как-то по-другому пыталась сказать, мол, папе вынуждены сделать операцию, ему заменят ручки и ножки на суперкрутые современные технологии», — сообщила Домнина.

По словам спортсменки, теперь дети называют Романа «роботом 3000».

Ранее фигурист Роман Костомаров заявил, что жене Оксане Домниной нужно поставить памятник. Подробности читайте в этой новости.