От 150 тысяч: сколько получает Роман Костомаров за один выход в ледовом шоу

Роман Костомаров зарабатывает до 200 тысяч рублей за участие в ледовых шоу.

Олимпийский чемпион отправился вместе с семьей в Сочи, где он успевает не только отдохнуть, но и даже поработать.

Сейчас в курортном городе проходит фигурное шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», где принимает участие супруга Романа Оксана Домнина, а также Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина и другие. К коллегам присоединился и сам Костомаров.

Несмотря на то, что прокаты Роману даются непросто, он продолжает выступать в шоу. А для того, чтобы уверено стоять на льду, Костомаров не пропускает ежедневные тренировки. Кроме того, любовь и поддержка зрителей помогает ему не сдаваться.

По данным Kp.ru., средний гонорар Костомарова за каждый выход на лед составляет от 150 до 200 тыс. рублей.

Напомним, что в 2023 году фигурист попал в больницу с подозрением на пневмонию. Врачам пришлось ампутировать ему конечности из-за сепсиса и проблем с кровообращением.

Ранее мы писали о том, что Роману Костомарову было непросто танцевать на льду после ампутаций.

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