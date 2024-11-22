«Спасибо маме за гены»: 14-летняя дочь Брежневой ответила на обвинения в пластике

14-летняя дочь Веры Брежневой опровергла пластику лица и рассказала про свой уход. Сара ответила на обвинения в соцсети.

После публикации новых снимков Сару заподозрили в пластике лица, однако та опровергла хирургическое вмешательство. По словам подростка, ее внешность — результат косметических процедур. Также она поблагодарила родителей за гены.

«Все естественная красота. Спасибо маме и папе за гены и Богу за процедуры по уходу за лицом. Никаких филлеров, ботокса», — высказалась Сара.

Известно, что девушка проживает в Италии, где получает образование. Сара встречается с 21-летним бизнесменом Андреем Бенедиктовым.

Ранее в Сети отметили сходство старшей дочки Веры Брежневой с певицей на новых фото. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что разведенная Вера Брежнева намекнула на новый роман.