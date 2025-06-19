«Спасибо, это бесплатная реклама»: Макаревич* отреагировал на новости о попадании в плен

Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) назвал «ерундой» новости о попадании в плен в Иране. Певец прокомментировал инцидент в соцсети.

В зарубежных СМИ появилась новость о захвате израильского летчика с фотографией Макаревича*. Артист был представлен как «плененный пилот». Однако вскоре журналисты удалили публикацию, поняв ошибку, но текст все равно распространился по Сети.

Комментируя инцидент, Макаревич* поблагодарил СМИ за рекламу и назвал новость «ерундой». Также он опроверг слухи, что уехал из Израиля в США и остался на попечении жены.

«За те три с половиной года, что я живу в Израиле, вы ни на один день не оставили меня своим неусыпным вниманием, благодаря чему русскоязычная аудитория не может забыть о факте моего существования. Спасибо, это бесплатная реклама. Правда, много ерунды», — высказался он.

Артист уточнил, что находится с семьей в Израиле, не жалуется на жизнь и поддерживает действия израильской армии.

Ранее жена Андрея Макаревича* рассказала, что израильские военные забрали ее пикап. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жену Макаревича* могут призвать в израильскую армию.

*признан иноагентом на территории РФ