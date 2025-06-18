НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 июня 2025, 11:02
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«Чувствую себя неловко»: израильские военные лишили автомобиля жену Андрея Макаревича*

Жена Андрея Макаревича* рассказала, что израильские военные забрали ее пикап.
«Чувствую себя неловко»: израильские военные лишили автомобиля жену Андрея Макаревича*

© Starface.ru

Израильские военные забрали пикапа Mitsubishi L200 жены лидера «Машины времени» Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) Эйнат Кляйн. Об этом супруга музыканта сообщила на своей страничке в соцсети.

18 июня Эйнат рассказала, что ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) изъяла ее машину для военных нужд по экстренной повестке.

«Водителя машины не призвали — кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно», — уточнила супруга артиста.

Макаревич* вместе с женой уехал из России в Израиль в 2022 году из-за несогласия с политикой властей страны. Он расположился недалеко от Хайфы, на горном массиве на северо-западе города Кармель. В том же году артиста внесли в список иноагентов. Исполнитель жаловался на «непростую жизнь» в эмиграции. Певец заявил, что в Израиле «значительно дороже, чем в России».

Ранее певец поздравил Израиль с Днем независимости: он признался в любви стране и ее жителям, отметив, что нигде в мире нет такой общности, как там.

*(признан иноагентом на территории РФ)

Источник:Facebook* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Андрей Макаревич
певец
машина