«Это не шутки»: жену сбежавшего в Израиль Макаревича* могут призвать в армию

Супругу лидера «Машины времени» Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) Эйнат Кляйн могут призвать в армию в Израиле. Об этом заявил адвокат Александр Бенхин.

По словам Бенхина, Кляйн хвасталась, что прошла срочную службу и может пополнить ряды израильской армии.

«В первую волну призыва забирают мужчин, женщин — во вторую. Если начнется всеобщая мобилизация, Макаревич будет провожать супругу на фронт и махать синим платочком вслед. Это 100%, это не шутки!», — рассказал Бенхин Абзацу.

Адвокат добавил, что самого музыканта не призовут в армию, поскольку он уже стар. Поэтому ему придется остаться с ребенком на руках в случае, если Кляйн отправится на фронт.

Макаревич* уехал вместе с женой в Израиль с начала спецоперации на Украине. С тех пор артист допускал множество нелестных высказываний в адрес бывших соотечественников.

Напомним, израильские военные изъяли пикап у жены артиста для военных нужд. Однако семья знаменитости не осталась без авто — во владениях певца их несколько.

*(признан иноагентом на территории РФ)