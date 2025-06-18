«Это не шутки»: жену сбежавшего в Израиль Макаревича* могут призвать в армию
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Супругу лидера «Машины времени» Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) Эйнат Кляйн могут призвать в армию в Израиле. Об этом заявил адвокат Александр Бенхин.
По словам Бенхина, Кляйн хвасталась, что прошла срочную службу и может пополнить ряды израильской армии.
«В первую волну призыва забирают мужчин, женщин — во вторую. Если начнется всеобщая мобилизация, Макаревич будет провожать супругу на фронт и махать синим платочком вслед. Это 100%, это не шутки!», — рассказал Бенхин Абзацу.
Адвокат добавил, что самого музыканта не призовут в армию, поскольку он уже стар. Поэтому ему придется остаться с ребенком на руках в случае, если Кляйн отправится на фронт.
Макаревич* уехал вместе с женой в Израиль с начала спецоперации на Украине. С тех пор артист допускал множество нелестных высказываний в адрес бывших соотечественников.
Напомним, израильские военные изъяли пикап у жены артиста для военных нужд. Однако семья знаменитости не осталась без авто — во владениях певца их несколько.
*(признан иноагентом на территории РФ)