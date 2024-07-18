«Сожрем друг друга»: жена Павла Воли рассказала о браке с юмористом

Жена Павла Воли заявила, что они могут «сожрать» друг друга из-за разных характеров. Ляйсан Утяшева рассказала о браке с юмористом в эфире шоу «По гостиным».

Ляйсан и Павел счастливы в браке уже много лет. По словам гимнастки, у них есть важное правило — забывать про дела в значимые даты для семьи. Также она отметила, что во время отпуска отказывается от соцсетей ради мужа и детей. Все это позволяет им сохранять крепкие отношения. При этом Утяшева заявила, что у них с Павлом «взрывные» характеры, которые могут стать причиной ссор.

«Я со своим темпераментом, Паша со своим… Представь нас закрытыми в этой квартире. Кажется, мы друг друга сожрем», — высказалась знаменитость.

Гимнастка уточнила, что они с мужем никогда не общаются на повышенных тонах при детях. По ее мнению, ссора родителей может сказаться на их психике.

Ранее сообщалось, что Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева займутся производством батончиков. Подробности читайте в этой новости.

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