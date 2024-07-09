Павел Воля и Ляйсан Утяшева нашли новое общее дело: связано с бизнесом

Шоумен Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева займутся производством батончиков без сахара. Звездные супруги стали совладельцами юрлица ООО «Центр полезного питания». Эта компания производит батончики под названием Bono. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным источника, Воля и Утяшева владеют 15% акций компании, а 70% принадлежат предпринимателю Саиду Абакарову.

На полках магазинов есть батончики с тремя вкусами - «хрустящая карамель», «амарантовый» и «гречишный». За 2023 год бизнес принес 240 тыс. рублей, а чистый убыток составил — 1,6 млн, сообщает «СПАРК-Интерфакс».

По мнению экспертов, артисты логично поступили, сделав выбор в пользу именно этого дела, так как оно подходит им в плане имиджа. Правда, конкуренция здесь тоже высокая.

Напомним, что Павел Воля получил известность после съемок в юмористическом шоу Comedy Club. Он также занимался музыкой, а сейчас является ведущим собственного шоу, куда приходят звезды шоу-бизнеса. Его жена в прошлом была известной гимнасткой, она - победитель чемпионатов мира и Европы по этому виду спорта. После Ляйсан снималась в шоу в качестве ведущей, а сейчас ведет свою программу на YouTube.

Ранее мы писали о том, что ведущий Павел Воля удивил фанатов поздравлением для жены Утяшевой.