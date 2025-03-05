«Оставьте бабушку в покое»: Джигурда вступился за оскандалившуюся перед россиянами Пугачеву

Уехавшая за границу Алла Пугачева вызвала негативное отношение у россиян из-за своих резких высказываний в их адрес. Возмутились поведением Примадонны и представители шоу-бизнеса. Но нашлись те, кто занял сторону звезды. Никита Джигурда призвал оставить в покое исполнительницу хита «Миллион алых роз».

Джигурда привел в пример других звезд, покинувшими страну и наговорившими «гадостей» в сторону России: Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ), Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом на территории РФ) и других. По мнению артиста, в сравнении с ними Пугачева «святая».

«Оставьте бабушку в покое. Я категорический противник [того], чтобы Пугачеву наказывали», — категорично сказал артист в разговоре с NEWS.ru.

Никита допустил, что критикующие Россию звезды могли получить западные гранты. Но Пугачева в дополнительной материальной поддержке точно не нуждается, заключил Джигурда.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем и детьми уехала из России в Израиль. Также семью звезды нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Недавно Примадонна назвала забывающую русский язык Кристину Орбакайте «звездой». Певица оставила комментарий под последним постом дочки.

*(признан иноагентом на территории РФ)