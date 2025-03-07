Поплавская назвала поклонников Пугачевой людьми с «низким социальным сознанием». Об этом сообщает Ura.ru.

Яна Поплавская высказалась о возвращении Аллы Пугачевой. Звезда «Красной шапочки» считает, что Примадонну в России ждут немногие.

«Я не думаю, что ее тут огромное количество почитателей ждет. Люди, у которых, вероятно, низкое социальное сознание, не очень образованные, вот им кажется, что Аллу Борисовну тут кто-то обидел, не пускают ее обратно», — заявила она.

Поплавская также отреагировала на скандал с Пугачевой, которая назвала журналистку НТВ, приставшую к ней с вопросами, нахальной.

«Моя бабушка говорила важную вещь: „Стареть нужно достойно“. В этой же старости мало достоинства, но много денег, которые не принадлежат этому человеку», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин высмеял Яну Поплавскую, призвавшую запретить шоу «Маска».