Создатель «Дома-2» сравнил Ольгу Бузову с антидепрессантом

Создатель и продюсер шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров заявил, что телеведущая Ольга Бузова является антидепрессантом для любой женщины. Соответствующее признание прозвучало в эфире передачи «Основано на реальных событиях».

По словам Комиссарова, артистка умеет естественно быть «смешной, глупой и неожиданной». Продюсер считает, что подобное поведение знаменитости положительно влияет на самооценку зрительниц. Он сравнил телеведущую с женской версией героя русской сказки Иванушкой-дурачком. По его мнению, главным качеством Бузовой является искренность. Создатель «Дома-2» также назвал звезду «бриллиантом искренности».

«У Ольги просто на лице написано — «непростая личная жизнь». А почему? Потому что она доверчивая, она открытая, она как нерв. Вам никогда не удаляли зубной нерв без наркоза? Вот это Бузова», — поделился Комиссаров.

Ранее Ольга Бузова намекнула на новые отношения и попросила фанатов помочь с датой свадьбы.

Также Бузова публично высмеяла блогершу Настю Ивлееву.