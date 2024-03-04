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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 марта 2024, 10:17
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«Помогите выбрать дату свадьбы»: Ольга Бузова намекнула на новые отношения

Ольга Бузова намекнула на новые отношения и попросила помочь с датой свадьбы.
«Помогите выбрать дату свадьбы»: Ольга Бузова намекнула на новые отношения

© Starface.ru

Певица Ольга Бузова намекнула на новые отношения и попросила помочь с датой свадьбы. Исполнительница хита «Мало половин» поделилась откровением в соцсети.

В личном блоге Бузовой появилось фото в купальнике, которое она сопроводила интригующей подписью. «Красота в глазах смотрящего. Я любима и люблю», — высказалась Ольга.

Существует вероятность, что новое фото Бузовой сделано ее возлюбленным.

Затем певица поделилась кадром из ресторана с цветами и заговорила о возможной свадьбе. Ольга считает, что в этом году она может выйти замуж. Вот почему артистка попросила подписчиков выбрать ей «красивую дату» для торжества.

«Если вдруг в этом году я отвечу «да», помогите выбрать красивую дату свадьбы», — заявила Бузова.

Примечательно, что Ольга не стала уточнять, есть ли у нее возлюбленный на самом деле.

«Помогите выбрать дату свадьбы»: Ольга Бузова намекнула на новые отношения

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

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Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
новости шоу-бизнеса
Ольга Бузова