«И эта женщина являлась лидером мнений»: Ольга Бузова высмеяла Настю Ивлееву

Певица и телеведущая Ольга Бузова раскритиковала оскандалившуюся после организации «голой» вечеринки блогершу Анастасию Ивлееву. Исполнительницу хита «Мало половин» возмутил пост коллеги, в котором она с гордостью заявила, что впервые в жизни посмотрела ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Для меня странно, когда осознанный человек, которому за 30, впервые в жизни смотрит обращение президента, живя в нашей стране», — высказалась Бузова в соцсетях.

Ольга также напомнила, что Ивлеева неоднократно высмеивала ее.

«Я просто в шоке. И эта женщина являлась лидером мнений и публично осуждала меня», - с иронией отметила 38-летняя телеведущая.

Бузова призналась, что весь февраль была занята на различных съемках и не всегда могла следить за тем, что говорят публичные люди, но обращение президента смотрела. Как подчеркнула артистка, она «немножко обалдела» после новостей о заявлении Ивлеевой.

Напомним, 29 февраля президент России Владимир Путин огласил 19-е по счету послание Федеральному Собранию. Оно длилось 2 часа 6 минут и стало рекордным по времени. Основную часть заняли вопросы внутренней социально-экономической политики.

В этот же день в Telegram-канале Ивлеевой появился пост, в котором она призналась, что впервые посмотрела послание главы государства и намекнула, что определилась с тем, за кого будет голосовать на предстоящих в марте выборах. Как пояснила блогер, она решила разобраться в происходящих событиях.

Отметим также, что скандальная «голая» вечеринка сильно «ударила» по репутации Ивлеевой. Она потеряла многомиллионные рекламные контракты, а также роли в кино. 28 марта должен был выйти фильм «Мальвина» режиссера Даши Чаруши с участием Ивлеевой. Однако кино убрали из расписания. Кроме того, компании Насти попали под многочисленные проверки ФНС.