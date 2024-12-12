«Совсем усох и сморщился»: в Сети переживают за экстремально похудевшего Тарасова

В Сети обеспокоены состоянием экстремально похудевшего Дмитрия Тарасова. Футболист столкнулся с критикой под новым фото в соцсети.

Дмитрий Тарасов следит за своей внешностью. Спортсмен сделал пересадку волос, вставил виниры и регулярно тренируется. Однако пользователи Сети убеждены, что супруг Анастасии Костенко стал выглядеть хуже, сильно сбросив вес. По их мнению, футболист выглядит нездоровым и усохшим.

«Совсем усох и с морщился. Не узнаю Тарасова, что с ним стало? Скоро жена будет смотреться здоровее его. Вроде, ухаживает за собой, но выглядит помятым», — написали фолловеры.

Отметим, что Дмитрий не реагирует на критику в свой адрес. По словам футболиста, его не волнует мнение хейтеров.

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