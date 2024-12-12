«Пока этот мир для нее розовый»: Юлия Ковальчук раскрыла, когда покажет лицо старшей дочери

Певица Юлия Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков на протяжении семи лет скрывают свою старшую дочь. Они не выходят с ней в свет, не показывают в социальных сетях. И в ближайшее время это не изменится. Артистка дала понять, что будет придерживаться непубличного подхода в отношении ребенка, пока она сама не станет взрослой.

Юлия подчеркнула, что намеренно скрывает Амели, так как старается воспитывать ее без влияния общественности. Она верит, что это ограждает девочку от многих проблем. Пока у школьницы нет социальных сетей, и это радует ее звездную маму, так как она проходит правильную социализацию.

«Наших детей никто и не видел никогда, потому что мы не считаем нужным афишировать это. Когда они подрастут, все равно в любом случае все станет известно. Но мне хотелось бы этот момент оттянуть как, чтобы она не столкнулась с каким-то дополнительным разочарованием. Пока этот мир для нее розовый», - заявила Ковальчук в программе «Статус: в сети» на RU TV.

По признанию певицы, Амели довольна своей не публичностью. Она ходит в школу, у нее есть друзья, с которыми она ссорится и мирится. И отсутствие соцсетей никак ей не мешает.

Ранее Юлия Ковальчук рассказала, что подарила мужу на годовщину свадьбы.