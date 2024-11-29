«Направили материалы в органы»: Костенко угодила в скандал, сравнив 15-летнего брата с «СВОшником»

Екатерина Мизулина попросила проверить Анастасию Костенко после слов о «брате-СВОшнике». Общественница прокомментировала высказывание модели в Telegram-канале.

Анастасия Костенко рассказала о пластической операции 15-летнего брата. Она опубликовала кадры и заявила, что теперь юноша «выглядит как СВОшник». Россияне негативно отреагировали на высказывание Костенко, усмотрев в нем пренебрежительный тон к военным. «Моей семьи коснулось горе, и мне больно на это смотреть», — пишут пользователи Сети.

Екатерина отреагировала на возмущение россиян, назвав высказывание модели недопустимым. Она направила материалы в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.

«Недопустимо публично высмеивать людей, которые, рискуя собственной жизнью, защищают Родину, получают ранения. Направили материалы в правоохранительные органы с просьбой провести проверку», — заявила Мизулина.

Отметим, что Костенко не комментировала скандал.

Ранее Екатерина Мизулина назвала инфомошенником блогера Михаила Литвина. Подробности читайте в этой новости.