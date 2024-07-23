Сотрудники опеки пришли к жене Гогена Солнцева после обвинений в пьянстве. Шоумен вновь пожаловался на избранницу в личном блоге.

Гоген Солнцев угрожает возлюбленной отобрать сына Ивана и лишить ее родительских прав. Он обвиняет супругу в пьянстве и ужасном уходе за грудным ребенком. Как выяснилось, сотрудники опеки отреагировали на заявления Солнцева и навестили девушку. Правда, та встретила их со скандалом, обвинив в порче имущества.

«Вместо того, чтобы показать ребеночка скорой помощи, опеке, полицейским, она просто пьяная начала грубить службам, снимая все на камеру. Если бы сразу открыла дверь, ее бы никто не стал взламывать. Я хочу обратиться к тебе, Полина: ты зря шутишь со мной! Я не оставлю тебе ребенка! Ты подвергаешь жизнь и здоровье сына угрозе», — заявил звездный отец.

Гоген пригрозил супруге судом. Также он добавил, что его сын постоянно плачет и голоден. По словам шоумена, ему тяжело принять безответственность избранницы.

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