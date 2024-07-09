«Выбил мне все зубы за 2 миллиона»: Гогена Солнцева избил любовник недавно родившей жены

Блогер Гоген Солнцев, недавно ставший отцом, сообщил, что собирается разводиться с женой и лишать ее родительских прав. Решение о расставании с возлюбленной Полиной он принял после того, как узнал о ее изменах.

В личном Telegram-канале Гоген признался, что застукал супругу с любовником, когда вернулся домой с гастролей. По его словам, он увидел в квартире пьяную Полину вместе с каким-то мужчиной. Ребенок в этот момент был голодный и в грязном памперсе.

«Я взял за шкирку этого любовника жены, чтоб вышвырнуть, но не рассчитал, что он гигант. Он поднялся с дивана, он был в два раза больше меня ростом. Начался махач, мне прилетело. Выбил мне все зубы за 2 миллиона», - рассказал Солнцев.

Теперь блогер намерен судиться, чтобы лишить жену родительских прав. Он хочет добиться полной опеки над сыном. Гоген заявил, что написал заявление в полицию на Полину за жестокое обращение с ребенком.

Напомним, что новость об отцовстве шокировала поклонников Солнцева в феврале этого года. Сначала многие не поверили, что у него действительно родился ребенок, но потом Гоген подтвердил, что стал родителем вместе с возлюбленной Полиной. Мальчика назвали Иваном.

Ранее Гоген Солнцев рассказал, как лечил бывшую жену от алкоголизма.