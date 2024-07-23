«Манипуляции и вранье»: Максим Фадеев ответил на откровения опозорившейся в Красноярске Глюкозы

Максим Фадеев поддержал Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, после ее слов о причинах произошедшего на концерте в Красноярске. Продюсер выразил певице соболезнования в связи со смертью бабушки, после чего обвинил Глюкозу в манипуляциях и лжи.

Он подчеркнул, что встретил Наталью, когда ей было всего 13 лет и относился к ней как к дочери. Бабушка Лидия всегда благодарила продюсера за то, что он буквально подарил их семье вторую жизнь.

«Шесть лет назад произошли события, которые заставили меня больше не общаться с этой семьей. Мне удивительно, что Наташа только месяц назад это заметила. Манипуляции и вранье — как раз ее конек», - написал Фадеев в своем Telegram-канале.

Продюсер также добавил, что уже привык к нападкам артистов, которые сделали карьеру благодаря его компании.

«Каждое создание будет ненавидеть своего создателя, ибо когда смотрит в глаза его, будет понимать свою истинную сущность», — заключил Фадеев.

Напомним, 20 июля в Красноярске по случаю Дня металлурга состоялся концерт Глюкозы, во время которого она не попадала в ноты, ходила кругами по сцене, чесалась и трогала себя за причинные места. Зрители предположили, что певица находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее Глюкоза объяснила неадекватное поведение на концерте в Красноярске. Она рассказала, что последний месяц был сложным из-за смерти бабушки и «предательства» продюсера. Врачи прописали певице снотворное и антидепрессанты, но она якобы не знала, какое действие они окажут, так как принимала впервые.