Сотрудники ОНК Москвы проверят здоровье Блиновской после сообщений о депрессии

Сотрудники ОНК Москвы посетят СИЗО и проверят здоровье Елены Блиновской после сообщений о депрессии. Об этом информирует Газета.Ru.

В Сети появились тревожные новости о состоянии Блиновской. По данным СМИ, из-за стресса Елена отказывается от еды и общения с людьми. Вот почему она находится на грани депрессии. Узнав об этом, председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил, что его сотрудники навестят блогершу и проверят ее состояние.

«Реагируя на информацию в СМИ, комиссия планирует посетить в ближайшее время СИЗО-6, в котором она содержится, с целью проверки ее состояния здоровья и условий содержания», — высказался Волков.

Отметим, что представители Елены никак не комментировали новости про ее депрессию.

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