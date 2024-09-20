«Состояние тяжелое»: врачи Боткинской больницы борются за жизнь Бедроса Киркорова

Филипп Киркоров со слезами на глазах рассказал о тяжелом состоянии 92-летнего отца. Артист пожаловался на здоровье Бедроса Киркорова в беседе с «7Дней.ru».

В Москве состоялось открытие караоке «Русского радио», которое посетили многие звезды, в том числе и Филипп. Выйдя к журналистам, певец подтвердил новости о тяжелом состоянии отца. Как выяснилось, Бедрос все еще находится в клинике, где врачи борются за его жизнь. Киркоров осознает возраст отца и с пониманием относится к ситуации, при этом он надеется, что еще отпразднует не один его день рождения.

«Было плохо, очень плохо, но гениальные врачи Боткинской больницы спасли его жизнь. Он все еще в реанимации, но мы надеемся, что он вернется в строй, мы все его ждем. Состояние тяжелое, но все-таки прогноз положительный», — заявил певец.

Как сообщает источник, Филипп не сдержал слез, говоря про состояние отца.

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