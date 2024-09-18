Суд в Москве взыскал задолженность по налогам с Бедроса Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно информации, мировой судья судебного участка Nº 373 Таганского района Москвы признал виновным в неуплате налогов отца Филиппа Киркорова, Бедроса. Суд постановил взыскать задолженность с народного артиста РФ. Какую именно сумму не заплатил Киркоров-старший, не уточняется.

Ранее СМИ сообщали об административном деле, которое завели на Бедроса Киркорова. В августе 2024 года появилась информация о том, что артист уклоняется от уплаты административных штрафов — тогда в отношении 92-летнего Бедроса завели дело по статье 20.25 часть 1 КоАП РФ. Ему грозил штраф в двукратном размере, либо арест до 15 суток.

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