Состояние средней тяжести: Василия Ливанова вывели из медикаментозной комы на неопределенное время

Василия Ливанова вывели из медикаментозной комы на неопределенное время. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По данным источника, 89-летний артист все еще подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние Ливанова как средней тяжести. Однако специалисты посчитали нужным добавить в его лечение сильнодействующий антибиотик, чтобы предотвратить угрозу получения внутрибольничной инфекции.

Врачи подозревают, что у актера мог повредиться мозг из-за нарушения кровоснабжения и недостатка кислорода. По этой причине он находится в спутанном сознании.

Напомним, что артист находится в нейрореанимации НИИ им. Склифосовского с 29 сентября. Его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, так как он жаловался на отдышку и нарушение речи. 10 октября медицинским работникам пришлось ввести Василия Борисовича в медикаментозную кому, чтобы избежать оттека мозга.

Ранее мы писали о том, что в НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии актера Василия Ливанова.

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