«Призываем проверять информацию»: в «Ленкоме» ответили на сообщения о выписке Александра Збруева

В театре «Ленком Марка Захарова» прокомментировали информацию в СМИ о том, что 86-летний актер Александр Збруев готовится к выписке из больницы, чтобы выступить в спектакле. Представители учреждения заявили, что обращений об этом не поступало. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале театра.

Как утверждают представители «Ленкома», в настоящее время Александр Збруев находится в стационаре на плановом лечении. Уточняется, что народный артист России, вероятнее всего, не примет участие в спектакле «Вишневый сад» 22 октября.

«Актерский состав спектакля „Вишневый сад“ на 22 октября был опубликован на официальном сайте театра 3 октября. Призываем коллег проверять публикуемую ими информацию», — заявили в театре.

Напомним, 12 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что госпитализированный Александр Збруев «чувствует себя хорошо, смеется и улыбается». Как писал канал, актера должны выписать на следующей неделе, и он сможет начать подготовку к спектаклям в театре. По данным SHOT, постановки с участием артиста в «Ленкоме» якобы не намерены отменять. В частности, речь шла о спектакле «Вишневый сад», запланированном на 22 октября.

Ранее мы писали о том, что директор «Ленкома», 77-летнйи актер Марк Варшавер, вышел на связь после новостей о госпитализации.