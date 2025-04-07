Блогера Андрея Гликогена экстренно госпитализировали в одну из больниц Москвы

20-летнего блогера и телеведущего Андрея Гликогена (настоящее имя Андрей Карпов) экстренно госпитализировали в Перми. Медики выявили у него ботулизм.

По данным источника Telegram-канала «НеМалахов», театрального продюсера увезли в больницу после возвращения из Перми. В одном из ресторанов города Гликоген съел рыбный деликатес, который, вероятнее всего, и стал причиной отравления.

У блогера выявили ботулизм. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Блогер стал известным, когда ему было 17 лет. Он сбежал из Костромы в Москву после ссоры с родственниками и начал сотрудничать с актрисой Натальей Бочкаревой. СМИ писали, что он был ее личным помощником, а звезда якобы даже хотела усыновить Андрея.

В 2021 году Гликоген стал пиар-менеджером группы «Воровайки».

Личная жизнь Андрея также постоянно обсуждалась в медиа. Ему приписывали романы с актрисой Евгенией Осиповой и экс-участницей шоу «Уральские пельмени» Юлией Михалковой.

Ранее в Москве госпитализировали из-за проблем с почками внука лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова.