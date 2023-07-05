Состояние семьи умершего певца Юрия Шатунова оценивается в 6 миллионов евро

Год назад не стало Юрия Шатунова, но тайна его смерти до сих пор не разгадана. Не так давно продюсер Андрей Разин выдвинул версию об убийстве певца. Однако еще больше разговоров о том, кому достанется многомиллионное наследство умершего артиста.

Журналисты из kp.ru предположили: если Шатунов не оставил завещания, то его имущество и долги получат наследники в порядке законной очереди. Наследство между супругой и двумя детьми Юрия будет распределено в равных долях.

Сообщается, что стоимость жилья певца продолжает расти в цене. На сегодняшний день двухэтажный дом в Сочи оценивается в 25 миллионов рублей; квартира в центре Москвы стоит не менее 8 миллионов; особняк в Германии — 375 миллионов.

Если к озвученным суммам добавить счета в зарубежных банках, то состояние семьи Шатунова будет оцениваться в 6 миллионов евро.

Ранее 46-летняя вдова Юрия Шатунова рассказала о предсмертном диалоге певца с сыном. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что певицу Кристину Орбакайте признали невиновной в срыве концерта из-за отъезда за границу.