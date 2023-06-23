46-летняя вдова Юрия Шатунова рассказала о предсмертном диалоге певца с сыном

Год назад не стало Юрия Шатунова. Несмотря на это, имя певца до сих пор появляется в громких заголовках СМИ. И причина подобного заключается в том, что продюсер Андрей Разин выдвинул версию об убийстве мужчины. Вдова Шатунова никак не реагирует на подобные заявления. Вместо этого она дала откровенное интервью изданию aif.ru и поделилась своими воспоминаниями об умершем муже.

Юрий скончался 23 июня 2022 года. За 3 дня до смерти мужчина находился на сцене и радовал поклонников своим выступлением. По словам вдовы, 20 июня она получила сообщение от супруга, в котором он рассказал о своем хорошем самочувствии и скором возвращении домой.

«У меня все окей, сейчас пообедаем и на площадку выезжаем, сегодня заключительный концерт», — написал Шатунов своей возлюбленной.

Кроме того, избранница артиста рассказала о том, что за несколько часов до смерти исполнитель хита «Белые розы» общался по телефону с сыном. Мужчина интересовался жизнью наследника и хвалил его за успехи в учебе.

По словам женщины, уход супруга стал настоящим испытанием для нее. Спустя год вдова до сих пор ожидает, что артист позвонит в дверь и объявит о своем возвращении.

Ранее Андрей Разин назвал причину смерти Шатунова и заявил, что «спецслужбы вышли на след» его убийцы. Подробности смотрите в этой статье.