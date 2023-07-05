Певицу Кристину Орбакайте признали невиновной в срыве концерта из-за отъезда за границу

Певицу Кристину Орбакайте признали невиновной во внезапном отъезде за границу и срыве концерта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, в январе 2023 года влиятельный человек из Южно-Сахалинска решил организовать концерт артистки для местных жителей. Он утверждает, что согласовал с помощницей Орбакайте даты и заплатил более трехсот тысяч за аренду помещения. Когда же активист стал готовить рекламу мероприятия, то получил внезапный отказ от Кристины. Знаменитость заявила, что уезжает за границу и не сможет выступить. Это привело к тому, что мужчина отправился в суд с требованием возместить ущерб. Однако дело было решено в пользу артистки.

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