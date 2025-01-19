«Кровь не останавливалась»: Лера Кудрявцева получила травму и напугала дочь

Телеведущая травмировалась на собственной кухне во время приготовления ужина. Она рассказала, что порезала палец, потеряла много крови и сильно испугала шестилетнюю дочь.

«Сегодня рубанула себе палец. Сильно, до кости. Терла морковь. Терка слетела — дыра в пальце. Не порез, а именно кусок срезала. Перекиси не было, кровь не останавливалась, а лилась рекой», — разоткровенничалась Кудрявцева в своем Telegram-канале.

При этом телеведущей самой пришлось ехать в аптеку, несмотря на начавшееся головокружение. Рядом с Лерой все время была мама и дочь Мария, которая очень переживала. После сделанной перевязки теледива решила отдохнуть.

«Легла на диван. Маша ко мне, я ее целую, чтоб не боялась. Бабушка говорит: "Маша утопает в любви". Маша говорит: "А мама в крови!"», — написала Лера, добавив в пост фотографию окровавленного пальца, замотанного в бумажную салфетку.

Ранее Лера Кудрявцева с молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым и 6-летней дочерью побывала на Красной площади в Москве и впервые за почти 20 лет проехалась на метро. Наследница телеведущей впервые спустилась в подземку, а после семейство прокатилось на троллейбусе.