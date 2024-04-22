Сосо Павлиашвили высказался об идее включить песни SHAMAN в школьную программу

Известный певец Сосо Павлиашвили положительно воспринял идею включить песни Олега Газманова и SHAMAN в школьную программу. Об этом пишет Kp.ru.

«Дети пусть слушают хорошую, душевную музыку параллельно тому, что играет у них в наушниках. Можно проходить не только Олега и SHAMAN'а, есть огромное количество хороших песен, которые нужно показывать детям, чтобы они об этом знали и гордились ими», — заявил музыкант.

Артист также уточнил, что некоторые его композиции можно услышать и в школах, и в церквях. В качестве примера исполнитель привел песни «Помолимся за родителей» и «Небо на ладони». Инициативу также поддержал певец Григорий Лепс, который рассказал, что в первый раз слышит о подобной идее.

Ранее певица Ольга Кормухина отказалась называть музыкантом лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, поскольку у него якобы нет уважения к профессии.

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