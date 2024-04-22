Певица Ольга Кормухина отказалась называть Сергея Шнурова музыкантом

Певица Ольга Кормухина отказалась называть музыкантом лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, так как у него якобы нет уважения к профессии.

«Я не могу представить себе человека, считающего себя образованным, интеллектуальным, который пошел бы на концерт Шнура», - заявила Кормухина в беседе с aif.ru.

Кроме того, артистка вспомнила и о Никасе Сафронове, заявив, что он вовсе не выдающийся художник.

«У человека, который называет себя художником, музыкантом или режиссером, априори должно быть уважение к профессии и к себе. У Шнурова этого нет», - высказалась Кормухина.

В качестве примера для подражания она привела Александра Пушкина, который прекрасно владел языком «эсперанто», на котором поет Шнуров. При этом великий поэт никогда не обнародовал подобного рода произведения.

«Это и есть интеллект. Да, можно хулиганить, иногда падать, выругаться в сердцах, когда по–другому не понимают, можно из хулиганства, рассказывая анекдот (хотя я считаю, что и этого допускать нельзя), вставить матерное словечко. Но когда ты обнародуешь такие вещи, это уже говорит о степени твоего цинизма», - заключила певица.

Ранее Ольгу Кормухину приняли в Союз десантников России. Кроме того, ее наградили медалью «За участие в специальной военной операции».