Известный режиссер предложил Мизулиной выпустить свою рэп-песню

Известный продюсер и режиссер Дмитрий Ашуров предложил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной спродюсировать ее собственный проект. Об этом она заявил в интервью телеканалу «360».

Как считает Ашуров, Мизулиной следует записать собственную рэп-песню, чтобы показать для музыкантов. Продюсер отметил, что в творчестве современных артистов всегда множество тем о любви к деньгам, автомобилям, девушкам и так далее.

«Что нужно сделать? Стать артистом, записать трек, и я как продюсер могу Екатерине Михайловне в этом помочь и поддержать, и спродюсировать ее личный проект», — заявил Ашуров.

Режиссер подчеркнул, что глава Лиги безопасного интернета может на собственном примере показать, каким должен быть артист. Он также пообещал помочь Мизулиной в формировании интересного образа и написании атмосферных композиций.

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