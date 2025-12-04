Соседи экс-жены Ефремова Ксении Качалиной рассказали о последних днях ее жизни

Соседи экс-жены Михаила Ефремова Ксении Качалиной рассказали о последних днях ее жизни. Их слова приводит mk.ru.

В ноябре 2025 года не стало 54-летней Ксении Качалиной. Актриса вела уединенный образ жизни и страдала от алкоголизма.

По информации источника, к Ксении никто, кроме Ефремова, не приезжал. Соседи говорят об умершей как о тихом человеке, который избегал общения.

«Здоровались. Но она не шла на контакт. Тихая, забитая была. Еще коврики часто вытряхивала, у нее же коты жили. Еще цветочки сажала, она ведь на первом этаже жила. Летом окна открывала, все видели, что в квартире хлам был, не скажешь, что артистка живет», — рассказали москвичи.

По словам соседей, они видели Ксению за неделю до смерти. Тогда состояние актрисы не вызвало у них опасений.

«Неделю назад ее видела — все нормально было. Ничем, вроде, не болела. Пьяной точно не была. Да и вообще, в последнее время она не выпивала», — передает слова инсайдеров mk.ru.

Ранее сообщалось, что тело Ксении Качалиной в квартире обнаружил экс-супруг Михаил Ефремов. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Рената Литвинова отреагировала на новость о смерти экс-жены Ефремова Качалиной.