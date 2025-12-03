Тело Ксении Качалиной в квартире обнаружил экс-супруг, актер Михаил Ефремов

Тело Ксении Качалиной, которая скончалась в возрасте 54 лет, обнаружил ее бывший супруг, актер Михаил Ефремов.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, труп четвертой жены артиста был найден в захламленной квартире, где также отсутствовало электричество. Артистка лежала рядом с кроватью.

Стало известно, что Ефремов прибыл к месту жительства экс-супруги вместе со своим сыном 2 декабря около 14:00. Однако дверь им никто не открывал. Позже удалось вскрыть замки. Зайдя внутрь, актер обнаружил Качалину лежащей на боку возле кровати. На ее теле уже были заметны трупные пятна.

Сперва реанимировать Качалину попытались самостоятельно, однако вскоре на место были вызваны скорая помощь и полиция. Последний раз Ефремов общался с ней около двух недель назад. Также известно, что Качалина злоупотребляла алкоголем.

По данным канала, тело артистки пролежало в квартире несколько дней. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее мы писали, что на новость о смерти Ксении Качалиной отреагировала Рената Литвинова.