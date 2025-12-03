Рената Литвинова отреагировала на новость о смерти экс-жены Ефремова Качалиной

Рената Литвинова отреагировала на новость о смерти Ксении Качалиной. Актриса посвятила пост экс-жене Михаила Ефремова в соцсети.

2 декабря стало известно о смерти 54-летней Ксении Качалиной. Актриса получила узнаваемость благодаря роли горбуньи в фильме Литвиновой «Богиня: как я полюбила». Вспоминая умершую, Рената опубликовала кадры из «Мужских откровений», где героиня Ксении позвонила возлюбленному и попросила зажечь свечу в квартире, в которой она включила газ.

«Давняя новелла, которую я написала для Киры Муратовой. Она выбрала одну и сняла «Офелию, невинно утонувшую». А эту я продала и — вдруг отрывок из нее всплыл из недр Интернета — Ксения Качалина там играла главную роль. В финале песня группы «Колибри». Боже, Ксении не стало. RIP», — написала Литвинова.

Напомним, последние годы экс-жена Ефремова вела уединенный образ жизни в доме на Брюсовом переулке. Знаменитость страдала от алкоголизма, из-за вредной привычки с ней перестала общаться дочь.

