«Сообщения не читали, трубки не брали»: почему Кпадону осталась одна перед смертью

Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко заявила, что у Либерж Кпадону не было операции. Приятельница умершей рассказала о ее болезни в соцсети.

Устиненко тяжело переживает смерть Либерж. По словам Алианы, ее поддерживает коллега по проекту Джозеф Мунголле. Они считают, что Кпадону — «человек, о котором вообще нельзя что-то плохое сказать».

«Настолько она была светлая, справедливая, с тонким чувством юмора», — пояснила Устиненко.

По словам Алианы, в последний год жизни Либерж избегала общения с ней: она отказывалась от встреч, изредка отвечала на звонки и в одиночку преодолевала трудности. Алиана уверена, что умершая ее берегла и не хотела беспокоить.

«То есть поначалу был какой-то ответ, потом со временем мои сообщения читали, но не отвечали, потом вообще не читали, трубки тоже не брали. Хотя я видела, что человек ведет соцсети», — высказалась экс-участница «Дома-2».

Также Алиана опровергла сообщения СМИ об операции Либерж.

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