Гроб был закрыт: мать Либерж Кпадону рыдала на похоронах 36-летней дочери в Королеве

В Королеве состоялась церемония прощания с 36-летней участницей шоу «Дом-2» Либерж Кпадону. Белый гроб был закрыт, на крышке лежали розы и портрет девушки.

Подробности приводит Woman.ru.

Гроб не открывали, так как тело девушки нашли спустя много времени. На прощании с ней были участники проекта – Алиана Устиненко, Мария Кохно, Элина Камирен, Дмитрий Дмитренко. Многие привезли цветы. Мать Либерж плакала, идя за гробом.

Около 16 часов гроб перенесли в ритуальный автомобиль. Затем его доставят в крематорий.

По информации Super, ее похоронят в Уфе – на родине Кпадону. При захоронении будет присутствовать узкий круг людей – так решили родители.

Напомним, тело Кпадону нашли 31 марта – на тот момент она была мертва более 40 суток. После сообщений в соцсетях отец и мать выехали из Санкт-Петербурга в Москву. Причиной смерти называется остановка сердца.

Ранее модель и блогер Олеся Малибу рассказала, что Кпадону почти повторила судьбу другой участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей.