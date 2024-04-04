«Вам не стыдно учить меня, как правильно скорбеть?»: Ермакова оправдалась за веселье на похоронах Либерж Кпадону

Звезда «Дома-2» Надя Ермакова ответила на обвинения в веселье на похоронах Либерж Кпадону. Блондинка заявила, что людям не надо учить ее «правильно скорбеть».

3 апреля состоялось прощание с бывшей участницей популярного проекта. Родные, друзья и коллеги по проекту приехали в Королев, чтобы проводить девушку в последний путь. Многие из них блогеры, поэтому публиковали в соцсетях контент. Они фотографировались с улыбками, в кадр даже попадал гроб. Поклонники не оценили эти действия и раскритиковали знаменитостей за действия, обвинив в неискренности.

Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова решила ответить на высказывания в своем микроблоге. Для начала она отметила, что Либерж была позитивным человеком, а остальные просто «бодрились, поддерживая друг друга». Девушка пояснила, что они организовали финансовую помощь и вспомнила о традиции нанимать плакальщиц.

«Я предпочитаю спрятаться за улыбку и попытаться подбодрить остальных. Меня не нужно учить, как правильно скорбеть. Кто-то в стрессе плачет, кто-то улыбается, но это не значит, что человек не переживает… А вам не стыдно учить меня, как правильно скорбеть?» – высказалась звезда.

Ермакова добавила, что окружающие могут думать про нее, как про плохого человека, это их право. Она призналась, что не собирается оправдываться.

Напомним, что в последний раз Кпадону общалась с поклонниками в середине февраля. Она рассказывала, что готовится к операции по удалению опухоли легкого. На кадрах девушка была со слезами на глазах. Уже после смерти соседка Либерж отметила, что девушка так и не легла в больницу и обманула фанатов. Она якобы все это время употребляла алкоголь, ушла в запой, а из-за нарушения режима ее выписали.

Ранее мы писали о том, что соседка Либерж Кпадону рассказала о ее страшной болезни.