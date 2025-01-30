«Сомнений не осталось»: Собчак в шутку назвала секрет голливудского успеха по-русски
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Известная журналистка и блогер Ксения Собчак рассказала, что нужно российским актерам, чтобы стать успешными в Голливуде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.
По мнению знаменитости, артистам из РФ для успеха в Голливуде нужны лысина и имя на букву «Ю». Таким образом Собчак прокомментировала новость об участии Юрия Колокольникова в съемках американского сериала «Белый лотос».
«Сомнений не осталось: чтобы актеру из России стать успешным в Голливуде, нужно две составляющих: лысина и имя на букву «ю»», — поиронизировала журналистка.
23 января выяснилось, что россиянин Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за картину «Анора» режиссера Шона Бэйкера. Бороться за эту награду с ним будут: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).
Накануне Ксения Собчак поддержала Лолиту в противостоянии с активистами.
Также сообщалось, что Оксана Лаврентьева помирилась с Ксенией Собчак после многолетней вражды.