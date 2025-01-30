«Сомнений не осталось»: Собчак в шутку назвала секрет голливудского успеха по-русски

Известная журналистка и блогер Ксения Собчак рассказала, что нужно российским актерам, чтобы стать успешными в Голливуде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

По мнению знаменитости, артистам из РФ для успеха в Голливуде нужны лысина и имя на букву «Ю». Таким образом Собчак прокомментировала новость об участии Юрия Колокольникова в съемках американского сериала «Белый лотос».

«Сомнений не осталось: чтобы актеру из России стать успешным в Голливуде, нужно две составляющих: лысина и имя на букву «ю»», — поиронизировала журналистка.

23 января выяснилось, что россиянин Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за картину «Анора» режиссера Шона Бэйкера. Бороться за эту награду с ним будут: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Накануне Ксения Собчак поддержала Лолиту в противостоянии с активистами.

Также сообщалось, что Оксана Лаврентьева помирилась с Ксенией Собчак после многолетней вражды.