Мило беседовали: Оксана Лаврентьева помирилась с Ксенией Собчак после многолетней вражды

Интересно, что Собчак и Оксана стояли рядом друг с другом на вечере и беседовали, несмотря на многолетнюю вражду.

В 2019 году разгорелся нешуточный скандал между Ксенией и мужем Лаврентьевой Александром Цыпкиным. Поводом стало провокационное фото Оксаны в соцсетях, которая высмеяла Собчак в язвительной форме. Александр сразу же вступился за жену и ответил теледиве. Черная кошка между ними уже пробегала и в 2018 году из-за Константина Богомолова, снявшем фильм-пародию на светскую жизнь Москвы.

Напомним, в 2023 году Оксана Лаврентьева заявила, что разводится с Александром Цыпкиным. Модель стала инициатором расставания.