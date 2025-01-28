Мило беседовали: Оксана Лаврентьева помирилась с Ксенией Собчак после многолетней вражды
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Модель Оксана Лаврентьева впервые за долгое время посетила публичное мероприятие. Вместе с остальными звездами она побывала на дне рождения предпринимательницы Марины Рудневой.
Марина Руднева отметила день рождения 25 января в итальянском ресторане. В числе гостей, приглашенных на мероприятие, были замечены: Виктория Манасир, Юлия Бордовских, Ирина Вольская, Оксана Бондаренко, Ирина Зарькова и другие. Вела праздник близкая подруга Марины Ксения Собчак. Появилась на мероприятии и Оксана Лаврентьева — популярная в «нулевых» модель и телеведущая. 46-летняя светская львица надела красное платье в японском стиле с черными застежками. Звезда заметно похудела в последнее время, но ее фигура не потеряла женственных очертаний.
Интересно, что Собчак и Оксана стояли рядом друг с другом на вечере и беседовали, несмотря на многолетнюю вражду.
В 2019 году разгорелся нешуточный скандал между Ксенией и мужем Лаврентьевой Александром Цыпкиным. Поводом стало провокационное фото Оксаны в соцсетях, которая высмеяла Собчак в язвительной форме. Александр сразу же вступился за жену и ответил теледиве. Черная кошка между ними уже пробегала и в 2018 году из-за Константина Богомолова, снявшем фильм-пародию на светскую жизнь Москвы.
Напомним, в 2023 году Оксана Лаврентьева заявила, что разводится с Александром Цыпкиным. Модель стала инициатором расставания.