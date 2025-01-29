Журналистка Ксения Собчак поддержала певицу Лолиту, которая намерена обратиться в СК за помощью. Исполнительнице не дают покоя активисты: им не нравится творчество звезды и они пытаются препятствовать ее деятельности.

Собчак опубликовала текст поддержки в своем Telegram-канале Кровавая барыня. Журналистка написала, что людей, которые борются против Лолиты, вероятно, нет никаких других проблем. Также Ксения назвала активистов «мракобесами» и похвалила певицу за смелость.

«Лолита — большая молодец, что не боится бороться с мракобесами, которые отменяют ее концерты. Я вообще поражаюсь людям, которые против нее воюют: не нравится — не слушай. У них, видимо, других дел и проблем нет, кроме как портить жизнь заслуженной и хорошей певице», — написала Собчак.

Решение Лолиты обратиться в СК журналистка считает правильным. По ее мнению, те, кто портят жизнь исполнительнице, должны быть готовы ответить по закону.

Ранее Лолита рассказала, что ее концерты в Кемерове и Новокузнецке отменены. Звезда поделилась своими мыслями на этот счет с подписчиками.